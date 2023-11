Medio Oriente: Al Sisi, il popolo palestinese ha il diritto di stabilire il proprio Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha ribadito, durante il vertice virtuale del G20 sotto la presidenza indiana, il diritto del popolo palestinese di stabilire il proprio Stato e di condurre una vita pacifica. Nel suo intervento, Al Sisi ha evidenziato la crescente escalation delle tensioni geopolitiche globali e le continue ripercussioni delle crisi economiche, nonché il ritardo nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e le sfide in aumento del cambiamento climatico. Al contempo, il leader egiziano ha fatto notare lo stato di polarizzazione e selettività che si sta acuendo nel sistema internazionale. Al Sisi ha sottolineato che l'attenzione della comunità internazionale sulla guerra in corso nei territori palestinesi rappresenta un esempio di questa selettività, mentre guerra che continua a mietere sempre più vite. Egli ha enfatizzato la necessità di proteggere i civili e di rispettare il diritto internazionale. Inoltre, Al Sisi ha rimarcato l'importanza di garantire al popolo palestinese il diritto di stabilire la propria statualità e di vivere in modo pacifico e sicuro accanto a Israele. (Cae)