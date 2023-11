Medio Oriente: l’Egitto prepara una nuova bozza di risoluzione per fornire aiuti umanitari a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto ha elaborato una proposta di risoluzione da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite con l'obiettivo di istituire un meccanismo per la distribuzione degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, superando le resistenze da parte di Israele. Lo ha dichiarato il portavoce del ministro degli Esteri egiziano, Abou Zeid, intervenendo telefonicamente in un programma televisivo trasmesso su Sada al Balad. Abou Zeid ha sottolineato la necessità che i paesi che non hanno ancora concordato un cessate il fuoco totale si assumano le proprie responsabilità. Egli ha altresì evidenziato la presenza di nazioni che non condividono l'idea di istituire un meccanismo per la distribuzione degli aiuti e che devono assumersi le proprie responsabilità. Questo, ha affermato, costituisce l'obiettivo di un impegno costante nell'ambito di un'azione arabo-islamica. La risoluzione si concentra anche sulle difficoltà e sugli ostacoli posti da Israele prima della consegna di tali aiuti, cercando di superare le sfide logistiche e garantire un supporto efficace alle persone colpite nella Striscia di Gaza. (Cae)