Spagna: ministra Finanze Montero, approfitteremo crescita per consolidare conti pubblici

- La ministra delle Finanze spagnola, Maria Jesus Montero, ha dichiarato che il governo "approfitterà" della crescita economica per realizzare il consolidamento dei conti pubblici (riduzione del debito pubblico e del deficit) richiesto da Bruxelles dopo la fine della sospensione delle regole fiscali a causa della pandemia del coronavirus. In un'intervista a "Tve", Montero ha, inoltre, annunciato che il processo di elaborazione della legge di bilancio 2024 è stato avviato e si aspetta che sia pronto "nel primo trimestre" del prossimo anno. La ministra ha elogiato il "comportamento esemplare" delle finanze pubbliche spagnole e dell'esecutivo, che "ha rispettato scrupolosamente" le linee guida macroeconomiche europee negli ultimi anni, nonostante la pandemia e la guerra in Ucraina. "Questo è stato fatto stabilendo molto bene le priorità, eliminando le spese inefficienti e sfruttando l'aumento delle entrate per ridurre il debito", ha spiegato Montero. (Spm)