Germania: al via a Karlsruhe il congresso dei Verdi

- Si apre oggi a Karlsruhe il congresso dei Verdi, che si concluderà il 26 novembre. È quanto riferisce l’emittente radiotelevisiva “Ard”, evidenziando come gli ecologisti siano in crisi di consensi, con gli ultimi sondaggi che li danno al 15 per cento. La base accusa la dirigenza di aver tradito i valori dei Verdi, scendendo a compromessi con le altre forze con cui formano il governo del cancelliere Olaf Scholz, ossia Partito socialdemocratico tedesco (Spd) e Partito liberaldemocratico (Fdp). Al congresso di Karlsruhe, 852 delegati sono chiamati a votare per il rinnovo dei vertici degli ecologisti e per il programma delle elezioni europee, che si terranno a giugno del 2024. Dal 2022, alla guida dei Verdi vi sono i copresidenti Omid Nouripour e Ricarda Lang.(Geb)