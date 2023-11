Imprese: Intesa Sanpaolo promuove Zes e Zls in Germania per sostenere il sistema portuale italiano e il commercio internazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anna Roscio, Executive Director Sales & Marketing Imprese di Intesa Sanpaolo, ha commentato: "Il nostro gruppo sostiene fattivamente lo sviluppo dell’economia marittima e del sistema portuale italiano attraverso la valorizzazione della ZES meridionale e delle ZLS del Centro Nord, un obiettivo annunciato lo scorso anno che ha già visto oltre 5 miliardi di finanziamenti diretti e indiretti a sostegno di investimenti dedicati. La missione in Germania ha congiunto l'impegno di diverse strutture di Intesa Sanpaolo alla partecipazione dei rappresentanti delle autorità portuali e dei commissari delle attuali ZES e ha visto la presenza di venticinque imprese tedesche, sensibili ai vantaggi fiscali ed amministrativi previsti ed interessate ad investire nel nostro Paese per sviluppare il proprio business, puntando su un sistema infrastrutturale di filiera che risponde al contesto geopolitico ed allo spostamento di rotte marittime ed interscambi commerciali verso il Mediterraneo". Secondo stime di SRM – Centro Studi collegato a Intesa Sanpaolo, nelle Free Zone a regime si può ottenere un incremento dell’export del territorio fino al quattro per cento e un aumento del traffico dei container fino a raggiungere l’8,4 per cento. Anche il Pnrr punta sulle ZES assegnando 630 milioni di euro a progetti logistico-portuali e di connessione ferroviaria/stradale per consolidare i collegamenti tra i porti e le aree produttive, con l’obiettivo di assicurare un adeguato sviluppo delle connessioni con la rete nazionale dei trasporti e in particolare con le reti Trans Europee (TEN-T). Ad oggi le ZES hanno favorito, attraverso le autorizzazioni uniche, lo sviluppo di oltre 160 investimenti industriali e logistici nelle regioni meridionali. Il Piano ha inoltre stanziato 9,2 miliardi di euro per lo sviluppo delle infrastrutture portuali, con particolare riferimento a digitalizzazione e sostenibilità, a cui è agganciata la competitività del nostro Paese nel Mediterraneo, un mare che intercetta il 20 per cento del flusso mondiale di merci e gestisce il 30 per cento del traffico energetico. (Com)