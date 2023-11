Verona: Gdf arresta quattro persone per possesso sostanze stupefacenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro persone sono state arrestate dai finanzieri del Comando provinciale della Guardia di finanza di Verona nel corso di alcune attività di controllo economico del territorio per il contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti in tutta la provincia scaligera. Un cittadino di origine tunisina è stato individuato presso il cimitero di Oppeano (Verona) con fare sospetto e poi seguito negli spostamenti: controllato dalla polizia è stato trovato in possesso di oltre 500 grammi di stupefacente tra hashish e cocaina. In seguito alla perquisizione domiciliare, è stata sequestrato anche un bilancino e diverso materiale per il confezionamento della droga. L'uomo, già noto alle autorità, è stato arrestato. Il Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Verona ha invece ha arrestato due soggetti di nazionalità marocchina che hanno gettato dal finestrino della propria vettura, a seguito di un fermo di controllo per velocità anomala sull'autostrada A4 nel tratto tra Peschiera del Garda e Sommacampagna, un involucro contenente cocaina. Sono stati inoltre sequestrati circa 1.500 euro in contanti e di due cellulari. La terza operazione, svolta dalla compagnia di Soave, ha portato alla scoperta di un soggetto italiano in possesso di otto pasticche di Mdma, preparate per essere spacciate. Nella sua abitazione sono poi state scoperte altre diciassette pasticche della stessa sostanza e un bilancino di precisione. In questa attività sono stati inoltre segnalati alla competente Autorità prefettizia cinque soggetti di nazionalità italiana, per violazione dell'articolo 75 del decreto del presidente della Repubblica 309/90. (Rev)