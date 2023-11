Serbia: Commissione elettorale centrale incontra missione osservazione Osce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I membri della Commissione elettorale centrale della Serbia hanno incontrato i rappresentanti della missione di osservazione elettorale dell'Ufficio Osce per le istituzioni democratiche e i diritti umani (Odihr), in vista delle elezioni previste nel Paese balcanico il 17 dicembre. Lo riporta la stampa locale, secondo cui le discussioni hanno riguardato il numero delle liste elettorali finora convalidate e il miglioramento del processo elettorale in Serbia. Il presidente della Commissione elettorale, Vladimir Dimitrijevic, ha spiegato che finora sono state convalidate un totale di 11 liste elettorali per candidati a deputati del Parlamento e che tutti i politici interessati, i partiti o i gruppi di cittadini hanno tempo fino al 26 novembre 2023 per presentare una propria lista in vista della tornata elettorale. In Serbia, il 17 novembre si terranno le elezioni straordinarie parlamentari, provinciali e amministrative in 65 municipalità e città del Paese, tra cui la capitale Belgrado. (Seb)