Imprese: Francia, investimento da 2,1 miliardi di euro per Novo Nordisk a Chartres

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda farmaceutica danese Novo Nordisk ha previsto un investimento di 2,1 miliardi di euro nel suo sito di produzione a Chartres, in Francia. È quanto si legge in un comunicato diffuso dalla società. L'azienda vuole "sviluppare la sua produzione attuale" e "accogliere la produzione di future soluzioni terapeutiche in malattie croniche gravi come l'obesità", si legge nella nota. Oggi il presidente Emmanuel Macron si recherà a Chartres per ufficializzare l'annuncio del progetto. Il quotidiano "Le Figaro" sottolinea che l'iniziativa si inserisce nel piano di reindustrializzazione della Francia. Oltre a creare posti di lavoro, il sito di Novo Nordisk contribuirà anche a rafforzare le esportazioni della Francia visto che tra il 90 e il 95 per cento dei suoi prodotti vengono venduti all'estero. (Frp)