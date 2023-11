Medio Oriente: delegazione arabo-islamica chiede a Parigi un ruolo equilibrato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riunione ha accolto positivamente gli sforzi di mediazione congiunti di Egitto e Qatar, unitamente agli Stati Uniti, che hanno portato a un accordo per un cessate il fuoco umanitario nella Striscia di Gaza. Tale cessate il fuoco della durata iniziale di quattro giorni, prorogabile, deve però essere ancora attuato. I ministri hanno sottolineato l'importanza di garantire passaggi sicuri per la consegna di aiuti umanitari, cibo, acqua, carburante ed elettricità a Gaza. Il comitato ha chiesto alla Francia di svolgere un ruolo bilanciato in conformità con il diritto internazionale e il diritto umanitario per ottenere una cessazione immediata e completa del fuoco, nonché per attuare tutte le risoluzioni internazionali pertinenti. I ministri hanno ribadito la necessità di consentire al popolo palestinese di realizzare i propri diritti legittimi, creando uno Stato palestinese indipendente e sovrano secondo i confini del 4 giugno 1967, con capitale a Gerusalemme Est. (Res)