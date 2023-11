Violenza donne: Possamai, ci prendiamo l'impegno di dire basta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci prendiamo l'impegno di dire basta". Lo scrive sul proprio profilo X (ex Twitter) Giacomo Possamai, sindaco di Vicenza, pubblicando le foto della "Fiaccolata per Giulia", svoltasi ieri sera a Vicenza. "In questa piazza piena per Giulia c'è un seme di speranza - afferma Possamai -. C'è la voglia e la forza di reagire. Ieri sera a manifestare a fianco delle donne c'erano tanti uomini e tantissimi giovani. Ci prendiamo l'impegno di dire basta". (Rev)