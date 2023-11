Medio Oriente: Arabia Saudita, guerra a Gaza mina credibilità del sistema internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Arabia Saudita ha sottolineato ieri al vertice del G20 organizzato dall’India che il disastro di Gaza ha messo in luce i doppi standard e l’applicazione selettiva delle leggi e delle risoluzioni delle Nazioni Unite da parte della comunità internazionale. Nel suo discorso, a nome del principe ereditario e primo ministro saudita Mohammed bin Salman, al vertice virtuale dei leader dei paesi del G20, il ministro delle Finanze saudita Mohammed al Jadaan ha affermato che l'escalation militare provocata a suo dire da Israele viola le leggi internazionali e ha provocato uno dei peggiori disastri umanitari della storia. "Il conflitto di Gaza porterebbe inevitabilmente a conseguenze che vanno oltre questa crisi e metterebbero a repentaglio la credibilità dell'attuale sistema internazionale, il che avrà un impatto negativo sulla futura capacità del mondo di mantenere la pace e la sicurezza internazionale", ha affermato. Al Jadaan ha sottolineato il rifiuto categorico dell'Arabia Saudita di prendere di mira civili, infrastrutture, strutture residenziali e mediche e di sfollare i palestinesi da Gaza. Il ministro ha ribadito la richiesta del Regno di fermare spargimenti di sangue e di fermare immediatamente le operazioni militari israeliane. Egli ha sottolineato la necessità di un accesso urgente e sicuro agli aiuti umanitari e alle forniture mediche per i residenti della Striscia di Gaza e di creare le condizioni per ripristinare la stabilità e raggiungere una soluzione pacifica che garantisca l'accesso del popolo palestinese ai propri diritti legittimi e la creazione di un proprio Stato indipendente, entro i confini del 1967, con Gerusalemme Est come capitale.(Res)