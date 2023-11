Egitto: la guerra a Gaza oscura le elezioni presidenziali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato del partito Wafd, Abdel Sanad Yamama, ha proposto il ritiro dell'Egitto dall'accordo sulla Dichiarazione di principi con l'Etiopia riguardante la quota egiziana delle acque della Valle del Nilo. Yamama ha anche sottolineato la necessità di riformare la costituzione per limitare i poteri del primo ministro e ha chiesto un coinvolgimento più significativo della magistratura e del Senato. Gli egiziani all'estero voteranno nei primi tre giorni di dicembre, mentre le elezioni in patria si terranno il 10, 11 e 12 dello stesso mese. Nonostante l'appello all'opposizione al boicottaggio per la mancanza di un candidato forte e affidabile, i media locali invitano comunque i cittadini a partecipare in massa alle elezioni. (Cae)