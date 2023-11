Ucraina: Umerov, 20 Paesi hanno creato una nuova coalizione di difesa aerea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito di una nuova riunione nel "formato Ramstein" del gruppo di contatto per l'Ucraina svoltasi ieri è nata una nuova coalizione sulla difesa aerea composta da 20 Paesi. Lo ha scritto sul proprio canale Telegram il ministro della Difesa ucraino, Rustem Umerov, aggiungendo che la nuova coalizione sarà presieduta dalla Germania e la Francia. Umerov ha anche ricordato che la Germania ha annunciato anche un nuovo pacchetto di aiuti per 1,4 miliardi di dollari. Anche i Paesi Bassi hanno deciso di inviare 2 miliardi di euro per l'assistenza militare all'Ucraina, mentre l'Estonia ha stanziato 500 mila dollari per le attività della coalizione della tecnologia dell'informazione. Il Regno Unito e la Norvegia invece cercheranno modi per rafforzare la sicurezza nel Mar Nero nell'ambito della coalizione marittima. Umerov ha ringraziato i partner per il loro sostegno e ha sottolineato che ogni arma fornita alle forze di difesa ucraine rafforza la loro capacità di resistere al nemico e liberare il territorio ucraino. Inoltre, il ministro si è rivolto agli omologhi dei Paesi partner e li ha invitati a venire in visita ufficiale in Ucraina per assicurarsi che l'assistenza fornita da loro sia utilizzata in modo efficace. (Kiu)