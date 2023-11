© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno cinque persone sono state uccise in un presunto bombardamento delle Forze di difesa israeliane (Idf) nel campo profughi di Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza. Lo ha reso noto l'emittente panaraba di proprietà qatariota "Al Jazeera", secondo cui anche un numero non precisato di persone è stato ferito. Si tratta del secondo attacco al campo in due giorni. (Res)