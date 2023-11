Russia: intelligence ucraina, l'aviazione civile è sull'orlo del collasso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti dell'intelligence ucraina hanno condotto un attacco informatico contro Rosaviatsia, l’agenzia russa che gestisce il trasporto aereo, e rilevato lo stato di grave difficoltà in cui versa il comparto. Lo riferisce la Direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa (Gur) sul suo profilo Facebook. A seguito dell'attacco informatico è stato possibile ottenere un grande volume di documenti ufficiali classificati di Rosaviatsia. Tra i dati ottenuti c’è anche una lista dei rapporti giornalieri di Rosaviatsia per un periodo di oltre un anno e mezzo e, secondo il Gur, quanto emerge è che l'aviazione civile russa sarebbe sull'orlo del collasso. Stando ai dati ottenuti dal Gur, “a gennaio 2023 sono stati registrati 185 incidenti aerei” fra cui i principali riguardano “il velivolo russo a corto raggio Sukhoi Superjet, per cui sono stati riscontrati 34 casi problematici”. Inoltre, secondo il rapporto, “nei primi nove mesi del 2023 in Russia sono stati rilevati 150 casi di malfunzionamenti tecnici degli aeromobili”, un dato triplicato rispetto al 2022, durante il quale erano “stati registrati solo 50 casi nello stesso periodo”. Le aree più problematiche dell'aviazione russa, secondo i dati in possesso del Gur, “rimangono motori e telai, così come altri elementi importanti: sistemi idraulici, flap e software”. Inoltre, stando al materiale reperito in seguito all’attacco informatico, “la Russia ha serie difficoltà nel mantenere gli aerei ad alta quota. Pertanto, sono in corso delle “attività di manutenzione e revisione degli aerei in Iran senza la certificazione adeguata”, tanto che a marzo del 2022, i russi avevano in dotazione circa 820 aerei civili e ora “quasi il 70 per cento della flotta aerea è passata attraverso la 'manutenzione' dell'Iran". (segue) (Kiu)