Russia: intelligence ucraina, l'aviazione civile è sull'orlo del collasso (2)

- Lo scorso gennaio inoltre, sempre stando ai dati dell’intelligence militare ucraina, ”sono stati registrati 19 diversi tipi di guasti su 220 aeromobili Airbus”. In particolare, “su nove velivoli sono stati registrati 17 casi di fuoriuscita di fumo”. Per quanto riguarda, invece, “i 230 aerei Boeing utilizzati dalla Federazione Russa, sono stati registrati 33 guasti tecnici a vari sistemi aeronautici” mentre “un Embraer brasiliano su sette (in dotazione all’aviazione civile) non ha resistito alle condizioni di operatività russa, e ce ne sono 21 nella Federazione Russa”. L'intelligence ucraina sottolinea che lo stato in cui versa l'aviazione civile russa è una conseguenza delle sanzioni internazionali, in particolare “il divieto di fornitura di aerei e pezzi di ricambio, il divieto di attività di manutenzione, la detenzione di aeromobili russi all'estero; e la restrizione dell'accesso alle informazioni meteorologiche per la navigazione aerea”. "Attualmente Mosca, esponendo la sua popolazione a un pericolo mortale, sta cercando in tutti i modi di nascondere una serie infinita di problemi legati all'aviazione civile", si legge nel rapporto dell'intelligence militare dell'Ucraina. (Kiu)