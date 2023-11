Cina-Italia: ambasciatore Ambrosetti conclude missione a Chongqing

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia in Cina, Massimo Ambrosetti, ha concluso oggi, giovedì 23 novembre, la sua missione di due giorni a Chongqing, nel sud-ovest della Cina. Lo riferisce un comunicato dell'ambasciata italiana. Nel corso della visita, l'ambasciatore è intervenuto alla cerimonia di chiusura della mostra "Il Trittico del Centenario: Leonardo 1919 Raffaello 1920 Dante 1921 e l'ingegno italiano alle origini del Made in Italy", cui hanno partecipato i principali esponenti della comunità culturale della megalopoli. La mostra, curata da Virginia Lapenta e Guicciardo Sassoli de' Bianchi Strozzi, è stata allestita presso il Museo delle belle arti del Sichuan ed è stata organizzata dal consolato generale d'Italia a Chongqing e dall'Istituto italiano di cultura di Pechino, con il sostegno del ministero della Cultura, dell'ambasciata d'Italia a Pechino e dell'Associazione Amici dell'Accademia dei Lincei. Il progetto prima di giungere a Chongqing è stato precedentemente esposto a Pechino durante l'estate. L'ambasciatore Ambrosetti ha anche avuto incontri con il vice segretario del Partito comunista di Chongqing, Li Mingqing, e con il rettore dell'Accademia delle belle arti del Sichuan, Pang Maokun. (segue) (Com)