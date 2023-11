Cina-Italia: ambasciatore Ambrosetti conclude missione a Chongqing (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle parole dell'ambasciatore "quest'anno ricorre il decimo anniversario dall'apertura del nostro consolato generale qui a Chongqing. È un traguardo importante. L'Italia, infatti, è sempre stata consapevole dell'importanza di Chongqing e del Sud-ovest della Cina, nonché del suo ruolo di leva per lo sviluppo economico nazionale". L'ambasciatore ha anche visitato alcuni luoghi di interesse storico-culturale, tra cui il sito archeologico di Dazu, inserito nel 1999 nella lista del Patrimonio culturale dell'umanità dell'Unesco. La missione a Chongqing è stata anche un'occasione per incontrare i rappresentanti della comunità italiana che hanno partecipato alla cerimonia di chiusura della mostra del "Trittico del Centenario". Infine, l'ambasciatore Ambrosetti ha salutato il personale del consolato generale d'Italia a Chongqing. (Com)