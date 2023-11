Sardegna: firmato protocollo intesa per promozione diritti minori attraverso sport

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- E’ stato firmato in Consiglio regionale, alla presenza del oresidente del Consiglio Michele Pais, il documento “Diritti in Campo” ovvero il protocollo d’intesa tra la Garante Regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, Carla Puligheddu; la Presidente della Fondazione Giulini, Ilaria Nardi e il Presidente della Fondazione Dinamo, Antonio Tilocca. Sono intervenuti anche Giovanna Allegri, Direttrice del Centro Giustizia Minorile per la Sardegna, e il Direttore dell’IPM di Quartucciu, Enrico Zucca. La sigla del documento, inedito a livello regionale ma anche nazionale, nella settimana celebrativa della Convenzione ONU del 1989 sui diritti del fanciullo , intende affermare l’importanza di collaborare e di rafforzare la condivisione di obiettivi fra l’Istituzione di Garanzia del Consiglio Regionale e le due Fondazioni, affinché la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza costituisca il comune impegno in tutto il territorio della Sardegna. Per il presidente Pais si tratta di un primo, importante tassello che parte dal Consiglio regionale “La sede della firma di questo protocollo d’intesa non poteva essere che l’Assemblea legislativa: Lo sport e la scuola sono ambiti privilegiati dove promuovere quella cultura del benessere necessaria alla crescita dei nostri ragazzi”. “E’ un momento importante e di forte impatto sociale” – ha detto Carla Puligheddu – che ha ritenuto di dialogare con il settore dello sport riconoscendo l’alto valore formativo delle attività sportive, capaci di promuovere azioni positive nei confronti dei minori. “Abbiamo scelto due società tra le più rappresentative dello sport sardo: il Cagliari Calcio e la Dinamo Basket Sassari, come partner di questo progetto a voler dimostrare che i valori dello sport sono condivisi e dialogano tra territori dell’isola, da nord a sud”. La Presidente della Fondazione Giulini Ilaria Nardi ha auspicato l’allargamento del Protocollo a tutto il mondo dello sport isolano e il presidente della Fondazione Dinamo Antonio Tilocca ha sottolineato l’importanza dello sport che “educa alle regole e stimola il senso di appartenenza”. (segue) (Rsc)