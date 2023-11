Sardegna: firmato protocollo intesa per promozione diritti minori attraverso sport (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Protocollo prevede una campagna mediatica incisiva da realizzare con il coinvolgimento delle Parti, da divulgare attraverso i canali televisivi regionali, in coincidenza con la Giornata internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace istituita dalle Nazioni Unite e celebrata il 6 aprile di ogni anno, anche in relazione all’introduzione del comma all’art. 33 della Costituzione (approvato all’unanimità dalla Camera dei Deputati) il giorno 20 settembre 2023, che recita: “La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”. Una data, il 6 aprile, che per la Garante e le due Fondazioni, rappresenta il riconoscimento del ruolo positivo che lo sport e l'attività fisica svolgono nelle comunità e nella vita delle persone in tutto il mondo e dell’influenza positiva che può avere sul progresso dei diritti umani dei bambini e degli adolescenti. Verranno, inoltre, condivise due giornate solidali dedicate ai più fragili, perché privati della libertà, presso l’Istituto Penale per Minorenni, di Quartucciu, “la comunità con le sbarre” così la definisce il direttore Enrico Zucca, nel periodo delle festività natalizie e pasquali. Giornate di sport e convivialità, ma soprattutto di relazioni tra i minori che vivono un percorso di recupero umano e sociale e il mondo esterno che li attende e si prepara a riaccoglierli, realizzando una rete di integrazione, di sostegno educativo e sociale. La Garante ha voluto soffermarsi sulla necessità di garantire a tutti i minori il diritto del Fare sport , fondamentale per un sano ed armonioso sviluppo, per la possibilità di socializzare sperimentando le regole della collaborazione, sollecitando l’acquisizione di una maggiore consapevolezza di sé e di apprendimento della disciplina e delle regole. Il mancato coinvolgimento in attività stimolanti ed educative, in grado di formare la persona nella sua integrità, lascia nei minori un vuoto che troppo spesso è colmato con attività inadeguate e devianti (come le ore trascorse davanti ad uno schermo) (Rsc)