Germania: operazione di polizia contro sostenitori di Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'operazione di polizia è in corso dalle prime ore di oggi in Germania contro i sostenitori del movimento islamista palestinese Hamas. L'azione interessa anche i membri dell'associazione Samidoun, che si presenta come "rete di solidarietà con i prigionieri palestinesi". È quanto riferisce l'emittente radiotelevisiva "Ard", aggiungendo che le due organizzazioni sono vietate in Germania dal 2 novembre, a seguito dell'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre. Su ordine della ministra dell'Interno tedesca Nancy Faeser, le forze dell'ordine sono intervenute in quattro Laender, effettuando perquisizioni in 15 immobili. In particolare, si tratta di Berlino, Bassa Sassonia, Nordreno-Vestfalia e Schleswig-Holstein. Soltanto nella capitale della Germania sono stati schierati oltre 300 agenti. Nella stessa città-Stato si trovano 11 degli immobili perquisiti. In sette casi l'intervento riguarda membri e sostenitori di Hamas, in quattro quelli di Samidoun. Nel commentare l'operazione, Faeser ha dichiarato: "Islamisti e antisemiti non possono e non devono sentirsi al sicuro". Questi "estremisti devono fare i conti con tutta la forza dello Stato". (segue) (Geb)