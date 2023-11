Germania: operazione di polizia contro sostenitori di Hamas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le attività di Hamas sono state messe al bando in Germania. Classificato come terrorista da Israele, Ue, Stati Uniti, Canada, Egitto e Giappone, il gruppo che controlla la Striscia di Gaza non è stato bandito completamente perché privo di una struttura associativa in questo Paese. Fondata da membri del Fronte popolare di liberazione della Palestina (Fplp), la Samidoun è stata messa al bando a seguito dei festeggiamenti che ha organizzato a Berlino per celebrare l'attacco di Hamas contro Israele. Nata nel 2011, l'associazione era sotto osservazione da parte dell'intelligence della città-Stato di Berlino perché l'Fplp è classificato dall'Ue come organizzazione terroristica dal 2002. L'Fplp non è al bando in Germania, ma è monitorato dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna tedesca. (Geb)