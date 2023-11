Energia: Tasca (A2a), necessari interventi strutturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Covid prima e la guerra russo ucraina poi hanno acuito enormemente "il fenomeno della povertà energetica, divenuta ormai emergenza. Famiglie e imprese si trovano a fronteggiare una fase di grande vulnerabilità e anche per questo il governo ha rafforzato i bonus sociali elettrico e gas. Tuttavia, nel medio-lungo periodo, insieme agli indispensabili interventi di sostegno, saranno fondamentali interventi strutturali che permetteranno un accesso equo all'energia e con minori oneri alla collettività". Lo ha detto in un'intervista a "Repubblica" Roberto Tasca, presidente di A2a - il gruppo che ha promosso nel 2016 il Banco dell'energia insieme alle sue fondazioni (Aem, Asm e Lgh) - motivando le cause che hanno provocato un aggravio delle difficoltà nel pagamento delle bollette da parte di famiglie e imprese. Tasca è intervenuto ieri sul tema a Roma in occasione della quinta plenaria del Manifesto "Insieme per contrastare la povertà energetica", l'iniziativa lanciata nel 2021 dal Banco dell'energia che oggi conta circa 80 firmatari. "In un contesto così difficile, il Banco ha intensificato ulteriormente il proprio impegno, ampliando lo spettro di azione", ha sottolineato il presidente. "Oltre a iniziative dedicate a supportare economicamente i nuclei familiari in condizione di vulnerabilità tramite il pagamento diretto delle utenze, con 'Energia in periferia' il Banco realizzerà nuovi interventi mirati alla sostituzione degli elettrodomestici a bassa efficienza energetica e a creare consapevolezza sui consumi. (segue) (Res)