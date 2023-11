Energia: Tasca (A2a), necessari interventi strutturali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A questi progetti si aggiungono attività per sviluppare il modello delle Comunità energetiche rinnovabili e solidali (Cers)". Proprio le Comunità energetiche, secondo Tasca, rappresentano un "esempio virtuoso di autoproduzione di energia". E non solo: "Oltre ad abbattere i consumi in bolletta e ad accelerare la transizione ecologica tramite la diffusione di impianti rinnovabili, sono state identificate dalla Commissione Ue come uno dei principali driver per contribuire a ridurre il fenomeno della povertà energetica", ha aggiunto il presidente di A2a. "In quest'ottica - conclude Tasca - il decreto di incentivazione delle Comunità energetiche, approvato ieri dalla Commissione europea, contribuirà ad accelerarne la diffusione. Il Banco dell'energia sta già collaborando a iniziative di questo tipo sia a Milano che a Roma e sono previste ulteriori collaborazioni con partner interessati a promuovere nuove progettualità in tutte le regioni italiane, ma soprattutto al Sud". (Res)