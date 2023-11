Francia: adottata in prima lettura legge su apertura a concorrenza bus regione di Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea nazionale francese ha adottato in prima lettura una proposta di legge che prevede l'apertura alla concorrenza della rete di autobus della regione di Parigi, l'Ile-de-France. Il ministro dei Trasporti Clement Beaune è intervenuto nell'emiciclo parlando do an legge che "permetterà di scegliere uno o più fornitori" per l'organizzazione dei trasporti come già avviene "per l'immensa maggioranza delle metropoli di Francia". La proposta di legge è stata presentata dal senatore Capo-Canellas, membro del gruppo Unione centrista, con il sostegno del governo. (Frp)