Medio Oriente: oggi visita di Sanchez e premier de Croo in Israele e Territori palestinesi

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, inizia oggi una visita di due giorni in Israele, nei Territori palestinesi ed in Egitto accompagnato dal primo ministro belga, Alexander de Croo. Fonti del governo di Madrid hanno sottolineato l'importanza che Sanchez attribuisce alla risoluzione del conflitto tra Israele ed il gruppo islamista palestinese Hamas che lo ha portato a scegliere la regione come prima destinazione fuori dalla Spagna dopo la sua rielezione. Il fatto che sarà accompagnato da De Croo si spiega con il fatto che la Spagna detiene attualmente la presidenza di turno del Consiglio dell'Ue, e sarà il Belgio a succedergli il primo gennaio. Il viaggio inizierà a Gerusalemme, dove Sanchez e De Croo incontreranno il presidente, Isaac Herzog, e il primo ministro, Benjamin Netanyahu. Le stesse fonti governative hanno sottolineato che Sanchez ribadirà la sua condanna senza riserve dell'attacco terroristico perpetrato da Hamas il 7 ottobre, riconoscendo il diritto di Israele a difendersi. Tuttavia, insisterà sul fatto che la risposta militare in corso nella Striscia di Gaza deve rientrare nei limiti stabiliti dal diritto umanitario internazionale e dal diritto internazionale. Sanchez e De Croo si recheranno poi a Ramallah, dove è previsto un incontro con il presidente dell'autorità nazionale palestinese, Mahmoud Abbas. Venerdì è previsto un incontro dei due leader al Cairo con il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi e il segretario generale della Lega Araba, Ahmed Abul Gheit. (Spm)