Rimini: maxi sequestro per oltre 10 miliardi in Italia e nei Paesi Bassi per reati fallimentari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli importanti risultati di servizio conseguiti testimoniano come la sinergica applicazione del protocollo d’intesa tra il Tribunale e la procura della Repubblica di Rimini concernente le attività relative alla “crisi d’impresa”, stipulato con il fine di assicurare rapidità ed efficienza nelle collaborazioni tra gli organi della procedura fallimentare e dell’autorità giudiziaria fin dall’immediatezza dell’avvio delle procedure concorsuali, abbia permesso di assicurare tempestività alle azioni cautelari consentendo il recupero dell’ingente patrimonio aziendale sottratto in danno ai creditori e alle finanze dello Stato. L’operazione di polizia giudiziaria della guardia di finanza di Rimini svolta anche con l’ausilio dei reparti delle fiamme gialle competenti territorialmente, nonché del servizio aereo del Roan di Rimini che ha assicurato una fondamentale cornice di sicurezza all’intervento sul campo, si inserisce nel quadro delle linee strategiche dell’azione del Corpo volte alla tutela dei mercati, per la tutela dell’economia legale, a salvaguardia dell’imprenditoria rispettosa delle regole e per la repressione di fenomeni di inquinamento del tessuto economico sano. Si evidenzia che il provvedimento in parola è stato emesso sulla scorta degli elementi probatori acquisiti in fase di indagine preliminare, pertanto, in attesa di giudizio definitivo, sussiste la presunzione di innocenza. (Com)