Corea del sud-Italia: "Space Food Experience" conclude la Settimana della cucina italiana nel mondo 2023 (3)

- La preparazione di alimenti spaziali non è un compito facile e deve seguire le linee guida delle agenzie spaziali internazionali come l'Esa e la Nasa. I requisiti includono la garanzia della conservabilità degli alimenti per 18/24 mesi attraverso la liofilizzazione e la termostabilizzazione, l’idoneità di pasti e confezioni al volo spaziale e un giusto apporto calorico e nutrizionale, mantenendone l'aspetto, la consistenza e il sapore. Inoltre, le tecnologie alimentari italiane applicano i principi della nutrigenomica per ottimizzare la risposta dell'organismo agli stress ambientali. L'evento "Space Food Experience" interesserà sia gli appassionati di spazio che gli amanti del cibo: il viaggio attraverserà la storia del cibo spaziale, guidando i partecipanti dai rudimentali cubetti e tubetti ai moderni pasti gourmet gustati sulla Stazione Spaziale Internazionale. Questa esperienza coinvolgente sarà poi caratterizzata da una dimostrazione dal vivo dello chef Stefano Polato e culminerà in una degustazione di autentico cibo per astronauti, che offrirà un assaggio in prima persona dei sapori che si sono avventurati oltre i confini della Terra. (Com)