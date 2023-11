Medio Oriente: Bolton, accordo per liberazione ostaggi di Hamas “pessimo affare per Israele” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo è stato il culmine di settimane di negoziati tra gli Stati Uniti, il Qatar, Israele e Hamas, e si prevede che aprirà una finestra per un aumento dell'aiuto umanitario alla popolazione di Gaza, stremata da settimane di incessanti bombardamenti. Tuttavia, secondo Bolton Israele ha ceduto, accettando l'accordo a causa della "pressione" dell'amministrazione Biden, che secondo lui non sta più sostenendo Israele con la forza iniziale. "Non vedo come questo (accordo) comporti un beneficio strategico netto per Israele", ha detto Bolton, noto “falco” neoconservatore. "Sono sicuro che le forze di difesa israeliane traggano qualche beneficio da una pausa. Fondamentalmente, però, il tempo è dalla parte di Hamas”. Secondo l’ex ambasciatore, “Le preoccupazioni umanitarie sono comprensibili, ma ci sono 220 ostaggi e altri 9 milioni di cittadini israeliani minacciati, non solo da Hamas ma anche da Hezbollah e fondamentalmente dall'Iran”. (Was)