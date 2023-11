Taiwan: candidata Dpp a vicepresidenza Hsiao, guerra con la Cina non è un’opzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra con la Cina non è un’opzione percorribile per Taiwan. Lo ha dichiarato Hsiao Bi-khim, candidata alla carica di vicepresidente del Partito progressista democratico (Dpp), attualmente al governo nell’isola. indicando le comunicazioni tra le due sponde come chiave per alleviare le tensioni. "Rimaniamo aperti al dialogo con la Cina", ha detto Hsiao ai giornalisti. "Il dialogo è l'unico modo per risolvere le divergenze". Il Dpp ha annunciato questa settimana la candidatura a vicepresidente di Hsiao Bi-khim, già ambasciatrice de facto di Taiwan negli Stati Uniti. Hsiao affiancherà il candidato alla presidenza del partito, Lai Ching-te (William Lai), che ad oggi ricopre la carica di vicepresidente, e che è favorito in vista delle elezioni in programma il 13 gennaio 2024. Le elezioni determineranno l’indirizzo delle relazioni tra Taiwan e la Cina continentale, in un momento in cui quest'ultima ha intensificato la pressione militare nello Stretto di Taiwan perseguendo la riunificazione con quella che Pechino reputa una provincia secessionista. Hsiao ha affermato che il sostegno degli Stati Uniti sarà sempre più importante per l’Isola: “Non possiamo permetterci che Taiwan diventi un nodo di divergenza tra partiti negli Stati Uniti", ha detto la candidata.(Res)