Usa-Arabia Saudita: Blinken sente omologo Faisal, discusse crisi a Gaza e Yemen

- Il segretario di Stato Usa Antony J. Blinken ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri saudita, principe Faisal bin Farhan Al Saud. Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato Usa. Il segretario ha espresso soddisfazione per l'accordo per il rilascio di almeno 50 ostaggi di Hamas e la sospensione che accelererà la consegna di assistenza umanitaria alla popolazione civile a Gaza. Blinken ha ribadito l'urgenza di affrontare le esigenze umanitarie a Gaza, impedire una propagazione del conflitto e rafforzare la stabilità e la sicurezza regionali. Il segretario ha sottolineato il continuo impegno degli Stati Uniti per la creazione di uno Stato palestinese indipendente, e ha inoltre accolto gli sforzi dell'Arabia Saudita per garantire un accordo di pace duraturo in Yemen, avviare un dialogo politico in quel Paese sotto l'egida dell'Onu e assicurare che gli attori yemeniti rimangano concentrati su tale sforzo.(Was)