Serbia-Cipro: "Sigma", Belgrado riceve 11 elicotteri militari di produzione russa

- Cipro ha trasferito alla Serbia undici elicotteri d'attacco Mi-35P di fabbricazione russa in base a un accordo raggiunto lo scorso giugno, che prevede la rivendita di questi armamenti. Lo ha riferito l'emittente televisiva cipriota "Sigma". Gli elicotteri sono stati consegnati in Serbia poche ore prima della visita del presidente cipriota Nikos Christodoulides e di un gruppo di ministri a Belgrado, dove si sono svolti i negoziati tra Christodoulides e il presidente serbo Aleksandar Vucic e un incontro allargato fra le delegazioni dei due Paesi. Oggi, invece, è previsto un vertice intergovernativo con la partecipazione dei ministri degli Affari esteri, della Difesa, dell'Istruzione, dello Sport e della Gioventù. "Gli elicotteri sono stati trasferiti nelle ultime 48 ore dalla base aerea Andreas Papandreou di Paphos alla base aerea di Batajnitsa nei pressi di Belgrado con tre voli di aerei da trasporto An-124", ha riferito l'emittente televisiva. Il trasferimento degli elicotteri non è stato annunciato ufficialmente. L’amministrazione presidenziale serba ha solo detto che Vucic oggi “ispezionerà le armi e l’equipaggiamento militare appena acquisito in un aeroporto militare”. Vucic ha promesso ai giornalisti durante l’incontro con Christodoulides avvenuto ieri che presto presenterà “significative novità militari realizzate insieme ai nostri amici ciprioti”. Christodoulides, in una dichiarazione congiunta dopo i colloqui, ha affermato di considerare molto importante la cooperazione in materia di difesa tra i due Paesi. Secondo il capo dello Stato, "ci sono state diverse discussioni su questo argomento con Vucic, che continueranno domani (oggi)". (Seb)