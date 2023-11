Usa-Qatar: Blinken sente omologo al Thani, discussa situazione a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa Antony J. Blinken ha avuto un colloquio telefonico con il primo ministro e ministro degli Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman al Thani, riguardo al conflitto a Gaza. Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato Usa. Il segretario ha ringraziato il primo ministro per gli sforzi cruciali del Qatar nel facilitare l'accordo per garantire il rilascio di almeno cinquanta ostaggi di Hamas, tra cui cittadini statunitensi. I due interlocutori hanno discusso degli sforzi in corso per ottenere il rilascio degli ostaggi rimanenti e per aumentare urgentemente il flusso di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. Blinken e al Thani hanno anche parlato dell'importanza di garantire il passaggio sicuro dei cittadini stranieri fuori da Gaza. Il segretario ha sottolineato che gli Stati Uniti rimangono impegnati a promuovere una soluzione a due Stati per israeliani e palestinesi e ha ribadito l'importanza della partnership strategica tra gli Stati Uniti e il Qatar.(Was)