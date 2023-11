Russia: "Baza", nellq notte esplosione in una sottostazione nei pressi di Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'esplosione, seguita da un incendio, è avvenuta questa notte in una sottostazione elettrica a Lytkarino, nei pressi di Mosca. Secondo alcuni testimoni oculari citati dal canale Telegram "Baza", prima è stato visto un bagliore e, successivamente, si è sviluppato un incendio nell'area della sottostazione. Secondo i residenti locali, verso l'una di notte (le 23 in Italia) è stato notato un lampo luminoso, in seguito al quale tutte le luci della zona si sono spente e nell'area è divampato un piccolo incendio. Secondo i dati preliminari forniti da "Baza", diversi insediamenti nella regione di Mosca sono rimasti senza elettricità. La corrente è stata ripristinata circa un'ora e mezza dopo l'incidente. (Rum)