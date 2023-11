Usa-Emirati: Blinken sente omologo Abdullah, focus su Gaza e Sudan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa Antony J. Blinken ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato Usa. Il segretario ha espresso soddisfazione per l'accordo per il rilascio di almeno 50 ostaggi di Hamas e ha ribadito l'importanza di affrontare urgentemente le esigenze umanitarie a Gaza e prevenire una propagazione regionale del conflitto. Blinken ha sottolineato che gli Stati Uniti rimangono impegnati per la creazione di uno Stato palestinese. I due funzionari hanno discusso anche dell'importanza di porre fine al conflitto in Sudan e prevenire ulteriori danni diffusi ai civili.(Was)