Ungheria: "Euractiv" , l'Ue non intende sbloccare I fondi del Pnrr

- Due commissari europei hanno detto a un gruppo di eurodeputati che la Commissione europea non è ancora pronta a sbloccare i miliardi di euro destinati all’Ungheria nell'ambito del Fondo di ripresa e resilienza. Lo riferisce il portwl3 "Euractiv". I fondi del Piano di ripresa e resilienza (Pnrr) ungherese sono congelati in base al meccanismo di condizionalità dell'Ue sullo stato di diritto. La Commissione europea, infatti, insiste sul fatto che le autorità di Budapest dovrebbero risolvere alcuni problemi legati alla giustizia e al rispetto dei diritti prima di poter sbloccare i fondi. Il commissario europeo alla Giustizia Didier Reynders ha accolto con favore la nuova legge approvata da Budapest, che mira a rispondere alle preoccupazioni dell'Ue sull'indipendenza della magistratura, ma ha osservato che questa non è la fine del processo e che l'Ungheria deve completare le fasi di attuazione della normativa. (Vap)