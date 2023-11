Cina-Russia: Volodin, perseguiamo obiettivo di costruire degli Stati sovrani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia e Cina sono unite da un obiettivo o enunciato nelle loro leggi fondamentali: costruire Stati sovrani, e oggi sono rimasti pochi Paesi di questo genere. Lo ha detto il presidente della Duma di Stato (camera bassa del Parlamento russo) Vjacheslav Volodin in un incontro con docenti e studenti dell'Università di Nanchino che studiano russo. "Siamo uniti - sia la Russia che la Cina - da un compito, che si riflette nelle nostre Costituzioni, le leggi fondamentali dei nostri Paesi. Costruire Stati sovrani", ha detto Volodin, rispondendo a una domanda di uno degli studenti. Volodin ha sottolineato che i risultati ottenuti sia dalla Cina che dalla Russia sono stati in gran parte raggiunti grazie alla loro sovranità, ma un approccio diverso, se si analizza lo sviluppo di altri Paesi, non avrebbe portato a tali progressi e risultati. (segue) (Cip)