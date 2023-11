Cina-Russia: Volodin, perseguiamo obiettivo di costruire degli Stati sovrani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La perdita di sovranità comporta in ultima analisi la perdita dello Stato. E sulla base dei numeri e dei fatti, non sono rimasti molti Paesi che hanno sovranità assoluta. Ma la sovranità non è solo lo Stato, è la conservazione dei costumi, delle tradizioni, della storia, della cultura, della lingua. Tutto ciò che determina l'identità di una nazione", ha continuato il presidente della Duma. Volodin ha chiarito che la perdita di sovranità, al contrario, porta ad una maggiore influenza esterna “sullo sviluppo – e la storia viene erosa, la cultura subisce cambiamenti”. "È possibile che anche la lingua si stia perdendo. Di conseguenza, il Paese cessa di esistere. Pertanto, il nostro Paese e la Cina rappresentano un mondo multipolare e un ordine mondiale giusto, che consenta a tutti i Paesi di proteggere la propria sovranità e svilupparsi in in conformità con i loro scopi e obiettivi”, ha concluso Volodin. (Cip)