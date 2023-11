Decreto Proroga: lavori riprendono domani alle 9:30 in Aula Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riprenderanno domani mattina, alle 9:30, nell'Aula della Camera, i lavori sul decreto recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali. Si procederà con l'esame e la votazione degli ordini del giorno restanti, con le dichiarazioni di voto finale e la votazione finale sul provvedimento. Questa sera, l'Assemblea di Montecitorio ha dato il via libera alla questione di fiducia posta dal governo. Il testo è stato già approvato dal Senato e deve essere convertito in legge, pena la decadenza, entro il prossimo 28 novembre. (Rin)