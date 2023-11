Corea del sud-Italia: "Space Food Experience" conclude la Settimana della cucina italiana nel mondo 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A coronamento della Settimana della cucina italiana 2023, l'Ambasciata d'Italia a Seul, in collaborazione con l'Italian Trade Agency Seoul, ospiterà la "Space Food Experience" il 23 novembre 2023, presso High Street Italia a Gangnam, Seul. Lo riferisce l'ambasciata tramite un comunicato. Questo evento esclusivo, solo su invito, promette un viaggio straordinario attraverso l'evoluzione del cibo spaziale che si concluderà con un'innovativa degustazione in prima persona di cibo spaziale. L'Italia, fin dal lancio del suo primo satellite nel 1964 (terzo Paese al mondo a farlo), è stata un pioniere dell'innovazione nel settore spaziale. In particolare, durante le spedizioni dell'Agenzia spaziale europea (Esa) sulla Stazione spaziale internazionale, gli astronauti italiani dell’Esa Samantha Cristoforetti e Luca Parmitano e l’astronauta Asi Paolo Nespoli hanno avuto l'opportunità di gustare pasti spaziali notevolmente migliorati rispetto agli albori dell’esplorazione spaziale. L'iniziativa "cucina spaziale" ha ulteriormente messo in luce le capacità scientifiche e tecnologiche dell'Italia quando ha portato l'innovazione culinaria nella missione Minerva del 2022. (segue) (Com)