Corea del sud-Italia: "Space Food Experience" conclude la Settimana della cucina italiana nel mondo 2023 (2)

- La "Space Food Experience" è un format unico nel suo genere, sviluppato dal ministero degli Affari esteri italiano in collaborazione con Collectibus Società Benefit, società di consulenza specializzata in sostenibilità, ed EAT Freedom, startup dal cuore italiano che produce pasti pronti per sportivi, amanti dell'avventura e astronauti. L’evento gode inoltre della collaborazione con Altec, ditta torinese che fornisce servizi ingegneristici a supporto delle operazioni e dell’utilizzo della Stazione spaziale internazionale. Il motore della missione spaziale gastronomica italiana è la collaborazione di due figure chiave: Sara Rocci Denis, imprenditrice e ingegnere aerospaziale italiana che ha fondato EAT Freedom, e lo chef Stefano Polato. Insieme, hanno creato piatti e confezioni su misura per le missioni spaziali, specializzandosi nel ricreare sapori familiari anche nelle condizioni più estreme. (segue) (Com)