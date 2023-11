Medio Oriente: Bolton, accordo per liberazione ostaggi di Hamas “pessimo affare per Israele”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo raggiunto da Israele e Hamas per la liberazione di 50 ostaggi detenuti dall’organizzazione islamista palestinese sarebbe un “pessimo affare” per lo Stato ebraico. Lo ha sostenuto l’ex ambasciatore degli Stati Uniti all’Onu ed ex consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton. "L’accordo in sé, almeno stando alla mia comprensione dei termini annunciati, è un pessimo affare per Israele", ha detto Bolton nel corso di una intervista radiofonica. "È un altro scambio di ostaggi, vittime innocenti, in cambio di criminali detenuti nelle carceri israeliane con un rapporto di 3:1 a favore dei terroristi di Hamas". L'accordo è stato annunciato martedì sera dopo ore di difficili negoziati all'interno del governo israeliano, e prevede la liberazione di 50 dei circa 240 ostaggi che Hamas detiene dal 7 ottobre scorso, data del sanguinoso attacco sferrato dall’organizzazione palestinese contro Israele. Oltre a una tregua di cinque giorni dalle ostilità a Gaza, l’accorso prevede la liberazione di un numero non divulgato di prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri israeliane. (segue) (Was)