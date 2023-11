Usa: la città di Charleston ha eletto un sindaco repubblicano per la prima volta in 150 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Charleston, in Carolina del Sud, ha eletto il suo primo sindaco repubblicano dall'era della ricostruzione, negli anni Settanta del 1800. Secondo la Commissione elettorale della Carolina del Sud, il rappresentante statale William Cogswell ha sconfitto il sindaco uscente John Tecklenburg con un vantaggio di soli due punti percentuali al ballottaggio che si è tenuto martedì. Cogswell, 48 anni, ha servito per tre mandati come repubblicano nella Camera dello Stato, ed è stato sostenuto tra gli altri dal senatore repubblicano Tim Scott. "Possiamo affermare con sicurezza che sarò il prossimo sindaco", ha dichiarato Cogswell martedì sera. "La gente ha parlato, e siamo pronti per una nuova direzione... Una nuova direzione che mette da parte le etichette, in modo che possiamo trovare soluzioni pragmatiche ai nostri problemi". Nel suo discorso di concessione, Tecklenburg ha definito i suoi otto anni come sindaco di Charleston "l'onore della mia vita", chiedendo ai suoi sostenitori di sostenere Cogswell, secondo quanto riportato da The AP. Le recenti elezioni rendono Charleston la seconda città della Carolina del Sud, tradizionalmente democratica, a passare da un sindaco democratico a uno repubblicano negli ultimi anni, dopo Columbia nel 2021.(Was)