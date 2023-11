Usa: presidenziali 2024, si dimette il direttore del super-Pac di Ron DeSantis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chris Jankowski, amministratore delegato di “Never Back Down”, comitato d’azione politica (super Pac) che sostiene la candidatura alla presidenza Usa del governatore della Florida Ron DeSantis, ha annunciato ieri le dimissioni dal suo incarico. "Never Back Down ha come obiettivo principale e unico focus quello di eleggere il governatore Ron DeSantis come presidente. Date le attuali circostanze, è diventato insostenibile per me realizzare l'obiettivo condiviso, e ciò va ben oltre una differenza di opinione strategica", ha dichiarato Jankowski tramite una nota della portavoce del gruppo. "Per il futuro del nostro Paese, prego affinché Ron DeSantis sia il nostro 47mo presidente", aggiunge la nota. L'annuncio di Jankowski giunge sull’onda di indiscrezioni in merito a dissidi sempre più forti tra i dirigenti del comitato di azione politica: l’emittente televisiva “Nbc News” ha riferito martedì che diversi membri del gruppo che sostiene la candidatura del governatore repubblicano hanno avuto un acceso dibattito durante una discussione di bilancio. Le dimissioni coincidono inoltre con la creazione di un nuovo super Pac a sostegno di DeSantis, chiamato Fight Right, che ha ricevuto un'iniezione di 1 milione di dollari.(Was)