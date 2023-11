Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- - Inaugurazione della terza edizione della Fiera Internazionale di Arte Moderna e Contemporanea "Roma Arte in Nuvola".Roma, La Nuvola di Fuksas, in Viale Asia 40 /44 (ore 11:30)- Il Gruppo Fratelli d'Italia del Campidoglio organizza la conferenza dal titolo "Fallimento Capitale" dove verranno illustrate le principali criticità dell'attuale Amministrazione Capitolina e le problematiche rimaste irrisolte a due anni dall'insediamento del sindaco Gualtieri. Parteciperanno i consiglieri di Fratelli d'Italia del Comune di Roma Giovanni Quarzo, Francesca Barbato, Stefano Erbaggi, Mariacristina Masi, Rachele Mussolini e Federico Rocca.Roma, via della Greca 5 (ore 13) (segue) (Rer)