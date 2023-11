Olanda: Salvini fa i complimenti "all'amico Wilders"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Matteo Salvini ha mandato un sms di sostegno e complimenti “all’amico Geert Wilders” dopo i primi dati emersi dagli exit poll che lo stesso leader olandese ha festeggiato con un post su X, l’ex Twitter. “Altro che inciucio con i socialisti, il 3 dicembre a Firenze nascerà una nuova Europa”, spiega Salvini, ricordando la manifestazione organizzata dalla Lega con gli alleati europei, tra cui Wilders. E' quanto si legge in una nota della Lega in merito alle elezioni generali che si sono svolte oggi in Olanda. (Com)