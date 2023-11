© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aeroporto di Buffalo ha sospeso tutti i voli internazionali, dopo che una vettura è esplosa al valico di frontiera di Rainbow Bridge tra Stati Uniti e Canada. Lo ha annunciato l’Amministrazione federale per l’aviazione (Faa), aggiungendo che tutti i voli internazionali saranno sospesi per due giorni. (Was)