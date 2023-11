Paesi Bassi: Wilders (Pvv), pronti a parlare con altri partiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vittoria del Partito per la libertà (Pvv) alle elezioni permetterà di dare "una nuova speranza" ai cittadini olandesi. Queste le parole del leader del Pvv, Geert Wilders, dopo che gli exit poll hanno assegnato alla formazione sovranista un netto vantaggio sulle altre forze politiche dei Paesi Bassi. "Gli elettori hanno parlato", ha rilevato Wilders, invitando i partiti olandesi a negoziare un eventuale accordo con il Pvv. Alla domanda sullo scenario ideale per il suo governo, Wilders ha dichiarato che l'attuazione della sua agenda "non sarà possibile a sinistra". Il leader del Pvv pensa ad una coalizione con il Movimento civico-contadino (Bb), il Partito popolare per la libertà e la democrazia (Vvd) e il Nuovo contratto sociale (Nsc). "Sarò ragionevole, nonostante quella bellissima vittoria", ha spiegato Wilders. Nelle prime esternazioni a caldo, tuttavia, la leader del Vvd, Dilan Yesilgoez, ha rilevato come difficilmente i sovranisti potranno avere una maggioranza, e di escludere la possibilità che il suo partito ne faccia parte. (Beb)