Medio Oriente: Biden a Netanyahu, mantenere la calma al confine con il Libano

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha sottolineato la necessità di “mantenere la calma” al confine tra Israele e Libano, durante la telefonata odierna con il premier Benjamin Netanyahu. Durante il colloquio organizzato per fare il punto sull’accordo per la liberazione degli ostaggi catturati da Hamas, dopo l’attacco sferrato il 7 ottobre scorso contro Israele, i due leader hanno affermato che “il lavoro non è finito”, secondo quanto riferisce la Casa Bianca. Biden ha anche ribadito al premier che “continuerà a lavorare per garantire il rilascio di tutti gli altri ostaggi”. (Was)