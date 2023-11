Medio Oriente: Netanyahu, colpiremo i leader di Hamas ovunque si trovino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato stasera in conferenza stampa di aver ordinato al Mossad, l'agenzia di intelligence per le operazioni all'estero, di prendere di mira i leader del movimento islamista palestinese Hamas “ovunque si trovino”. Rispondendo a una domanda sulla possibilità che Ismail Haniyeh e Khaled Mashaal possano continuare a governare Gaza dopo la guerra, Netanyahu ha afferma di aver “istruito il Mossad ad agire contro i capi di Hamas in qualunque luogo”. Da parte sua, il ministro della Difesa Yoav Gallant ha detto che leader di Hamas sono dei morti che camminano. “Hanno le ore contate. (…) Dagli uomini armati sul campo a coloro che si godono jet di lusso mentre i loro emissari agiscono contro donne e bambini, sono tutti destinati a morire”. (Res)